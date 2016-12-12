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ضبط 4 مسجلين بحوزتهم سلاح ناري و 76 تذكرة هيروين بطنطا

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ضبط 4 مسجلين بحوزتهم سلاح ناري و 76 تذكرة هيروين بطنطا ضبط 4 مسجلين بحوزتهم سلاح ناري و 76 تذكرة هيروين بطنطا

>الغربية –إسلام الخياط

تمكن ضباط مباحث قسم ثان طنطا من تنفيذ حمله أمنية لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحه النارية ومروجي المواد المخدرة وتم ضبط كمية من تذاكر الهيروين وسلاح ناري بحوزة 4 مسجلين بدائرة المركز وأخطر اللواء حسام خليفة مدير امن الغربية. 

 

وكان اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائيه قد تلقي إخطارا من الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا  من النقيب بسام حشكل يفيد بضبط  "ح . ر . ع" 32 عاما مقيم ثان طنطا وبحوزته 27 لفافة هيروين ومبلغ مالي  و  م. ع . ا" 30 عاما عاطل ومقيم ثان طنطا وبحوزته 25 تذكرة هيروين 

كما تم ضبط  ا. ح . ع " 36 عاما عاطل ومقيم ثان طنطا وبحوزته فرد خرطوش وطلقه  وسلاح ابيض " مطواه " وهاتف محمول  وضبط   ج . س . ج " 29 عاما عاطل مقيم ثان طنطا " مسجل خطر " وبحوزته 24 لفافة هيروين ومبلغ مالي، حرزت المضبوطات وحرر المحاضر اللازمه واخطار النيابه العامه للتحقيقات.

 

 


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