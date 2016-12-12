أحمد حجازى يساند الأهلي أمام إنبى

كتب رمضان حسن

حرص أحمد حجازى، مدافع الأهلي، على التواجد فى ملعب بتروسبورت لدعم زملائه فى مواجهة إنبى المقرر لها بعد قليل بالدورى العام، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري العام.

ويغيب حجازى بسبب الإصابة بشد فى العضلة الخلفية، وهناك شكوك حول لحاقه أيضا بلقاء المصرى يوم ١٨ ديسمبر.

يذكر أن تشكيل الأهلي فى لقاء إنبى كالتالى:

حراسة المرمى: شريف إكرامى.

خط الدفاع: محمد نجيب وسعد سمير ومحمد هانى وحسين السيد.

خط الوسط: حسام عاشور وأحمد فتحى وميدو جابر وعبد الله السعيد.

خط الهجوم: مؤمن زكريا ومروان محسن.