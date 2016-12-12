مصدر أمني: مفجر الكنيسة البطرسية شارك في اغتيال رئيس مباحث طامية بالفيوم

مراسل «ONA»:

أكدت مصادر من الأمن الوطني، أن الانتحاري محمود شفيق محمد مصطفى شارك في عملية اغتيال رئيس مباحث طامية بالفيوم.

وأشارت المعلومات الأولية أن المتهم قاد عملية اغتيال مع عدد من المتهمين الهاربين.

كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا، صباح 17 يوليو تبين قيام مجهولين فى الزراعات المجاورة لطريق الفيوم طامية، بإطلاق النار على سيارة الشرطة التى كان يستقلها المقدم محمود عبد الحميد 35 سنة رئيس مباحث مركز طامية ومرافقوه بالقرب من مدخل مدينة طامية، مما أدى إلى مصرع رئيس المباحث إثر إصابته بطلق ناري في الوجه. وأصيب بالحادث أمير عبد التواب ذكي 35 سنة، أمين شرطة، بطلق في الصدر وحالته حرجة ومحمد سيد عبد العاطي 35 سنة مساعد شرطة بطلق ناري في البطن.