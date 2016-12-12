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«المصريين الأحرار» يشارك في تشييع جنازة شهداء كنيسة البطرسية

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

شارك وفد من حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، في تشييع جنازة شهداء حادث كنيسة البطرسية الإرهابي، والتي أقيمت في كنيسة العذراء بمدينة نصر، وأعقبها الجنازة التي أقيمت بحضور الرئيس عبد الفتاح أمام المنصة بمدينة نصر.

ضم وفد الحزب كلا من نادر الشرقاوي القائم بأعمال الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، رائد مقدم أمين قطاع القاهرة والدلتا بالحزب، عماد رؤوف الأمين العام المساعد للمصريين الأحرار، وبلال حبش أمين العمل الجماهيري، و أمير يوسف عضو المكتب السياسي للحزب، و أيمن شندي أمين المحليات، وإبراهيم ادوارد عضو الهيئة العليا، ونيرمين ميشيل، وريتا نجيب.

كما شارك عدد كبير من نواب المصريين الأحرار، في الجنازة التي أقيمت أمام المنصة، في مقدمتهم علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وهشام الشعينى عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار ورئيس لجنة الزراعة، والنائب مجدي ملك، والنائبة سيلفيا نبيل، حيث قدموا واجب العزاء فى شهداء الحادث الإرهابي الذى وقع صباح أمس الأحد.

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