عرض ترفيهي مبهر قريبًا في "دبي فستيفال سيتي"

خلال الأسابيع المقبلة، يدمج بين الضوء والليزر والماء والنيران معًا، في أجواء مسرحية جذّابة. و سيُقدّم في " دبي فستيفال سيتي"، أحد مشاريع مجموعة الفطيم، عرض ترفيهي جديديدمج بين الضوء والليزر والماء والنيران معًا، في أجواء مسرحية جذّابة. و يعدّ أكبر بخمس مرّات من أكبر شاشة عرض "آيماكس" في العالم! من المتوقّع أن يسمح العرض المذكور بنطاق مشاهدة بزاوية 360 درجة، وأن يتفوّق على عروض الواجهات المائية الشهيرة، مثل: "لاس فيغاس" و سنغافورة . علمًا أنّه

سيستخدم العرض الترفيهي الجديد تقنيات الوسائط المتعددة الأحدث، وهو سيتوفّر بصورة دائمة في فندق "انتركونتينينتال فستيفال سيتي" . وكانت "مجموعة الفطيم العقارية" تعاونت مع شركة "ليزرفيجن"المنتجة لعرض "ووندرفول" العالمي الشهير في " مارينا باي ساندس" بسنغافورة، بغية توفير تجربة حسيّة فريدة لمنافسة العروض العالمية الأخرى، عن طريق استخدام الليزر والضوء والماء والنار.

إشارة إلى أن العرض الترفيهي المبهر يشكّل جزءًا من مشروع تطوير "دبي فستيفال سيتي" بقيمة 1.5 مليار درهم، وهو مرشّح ليصبح واحدًا من وجهات الترفيه الأهمّ في الإمارات، بدون الإغفال عن ذكر إعلان "مجموعة الفطيم" أيضًا عن انضمام مجموعة من متاجر التجزئة العالمية الجديدة إليها، بما في ذلك: "توب شوب" و"مينت فيلفيت" و"ريجبي وبيلر"، فضلًا عن عدد من المطاعم الشهيرة، كـ"شوجر فاكتوري" و"كاليفورنيا بيتزا كيتشن" و"تشيز كيك فاكتوري" و"بار بيرغر" و"تورتيلا". وسيفتتح متجر "روبنسون" السنغافوري الشهير أبوابه بمركز التسوّق في بداية عام 2017.