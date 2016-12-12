البحرية المصرية تتسلم أول غواصة حديثة طراز «209/1400» من ألمانيا

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> تسلمت القوات المسلحة أول غواصة حديثة من طراز “209/1400″ والتي تم بناؤها بترسانة شركة “تيسين كروب” بمدينة كيبل الألمانية، حيث قام الفريق أسامة منير ربيع، قائد القوات البحرية، برفع العلم المصري علي الغواصة، إيذاناً بدخولها الخدمة.

الغواصة الجديدة قادرة على الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحري، وتصل سرعتها إلى 21 عقدة، ويتراوح طولها من 73:60 متراً ، وبإزاحة تصل إلى 1400 طن، ولها القدرة على إطلاق الصواريخ والطوربيدات، وتم تزويدها بأحدث أنظمة الملاحة والاتصالات، بما يمكنها من حماية أمن وسلامة السواحل والمياه الإقليمية والاقتصادية والأمن القومي المصري، وتعد بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية، وتدعم قدرتها علي حماية الأمن القومي المصري.

وتم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة علي الغواصة الجديدة في توقيت قياسي، وفقاً لبرنامج متزامن بكل من مصر والمانيا للإلمام بأحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيا الغواصات، بذل خلالها رجال القوات البحرية الجهد والعرق في العمل والتدريب، ليكونوا جديرين بالثقة التي أولاها الشعب المصري لهم، وتنفيذ كل المهام التي تسندها القيادة العامة للقوات المسلحة لهم بكل كفاءة واقتدار.

ودشن قائد القوات البحرية الغواصة الثانية من نفس الطراز، ضمن عدة غواصات مخطط انضمامها للخدمة بالقوات البحرية، طبقا لبرنامج زمني محدد، يعكس عمق علاقات التعاون التي تربط البحريتين المصرية والألمانية، وجهود القيادة السياسية ، ودعمهما الجاد والقوي لدفع العلاقات بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات .

ونقل قائد القوات البحرية، تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلي للقوات المسلحة، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والبحرية الألمانية وشركة “تيسين كروب” ، علي دعم برنامج الغواصات المصري والذي توج بتسلم مصر أول غواصة من طراز “209 /1400 ” وتدشين الغواصة الثانية من نفس الطراز.

وأوضح قائد القوات البحرية، أن القوات المسلحة حريصة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحري، لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق عمل القوات البحرية، ودعم قدرتها على مواجهة التحديات والمخاطر الحالية في المنطقة، مشيراً إلى أن مصر كان لها السبق فيما يقرب من 60 عاماً في دخول الغواصات ضمن منظومة القوات البحرية المصرية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وأن الغواصتين الجديدتين ستكونان الأكثر تطوراً في السلاح البحري المصري، لتعزيز قدرته علي تحقيق الأمن البحري وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية في البحرين الأحمر والمتوسط، ولتكون قوة ردع لتحقيق السلام وتوفير حرية الملاحة البحرية الآمنة، ودعم أمن قناة السويس كشريان هام للتجارة البحرية الدولية في ظل التهديدات والتحديات التي تشهدها المنطقة.

وأكد اعتزاز القيادة المصرية بعمق وقوة العلاقات المصرية الألمانية، وتقارب وجهات النظر في العديد من القضايا الدولية، في إطار سعي الدولتين لتحقيق السلام لجميع الشعوب، ومكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية، منوهاً بأن مصر ستظل محافظة على استعدادها الدائم كقوة سلام وعدل، وأنها ماضية في تنمية علاقاتها القوية مع حلفائها وشركائها، والتعاون معهم لتحقيق الآمال والتطلعات المشتركة نحو الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط.

حضر مراسم التسلم، الفريق راينار برينكمان نائب قائد القوات البحرية الألمانية، وماركوس جروبل السكرتير البرلمانى لوزارة الدفاع الالمانية ، والسفير بدر عبدالعاطي سفير مصر بألمانيا، والقنصل العام المصري بمدينة هامبورج ، والملحق العسكري المصري بألمانيا، وعدد من كبار المسئولين الألمان.