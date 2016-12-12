أخبار عاجلة

مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يختتم الحلقة بأغنية " أنا إسمي حبيبك " -
لحظات مجنونة .. لاعبي الأهلي لكرة اليد يقفزون في حمام السباحة بكأس السوبر الإفريقي -
حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| البحيرة تقيم عزاء لتأبين ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

السيسي يستقبل رئيس «روس نفط» ويرحب بتوسع أنشطة الشركة في مصر

Google+ Print
السيسي يستقبل رئيس «روس نفط» ويرحب بتوسع أنشطة الشركة في مصر السيسي يستقبل رئيس «روس نفط» ويرحب بتوسع أنشطة الشركة في مصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الاثنين إيجور سيتشين رئيس كبري شركات النفط الروسية “روس نفط”.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المسئول الروسي نقل تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السيد الرئيس، كما أعرب عن خالص التعازي فى ضحايا الحادث الارهابي الآليم الذي تعرضت له الكنسية البطرسية أمس، مؤكداً على تضامن روسيا الكامل، قيادةً وشعباً، مع فى جهودها لمكافحة الارهاب الأتم واقتلاعه من جذوره.

وتناول السيد سيتشين، خلال اللقاء الأنشطة التي تقوم بها الشركة في مجال البترول والغاز باعتبارها احدي كبري الشركات العالمية فى هذا المجال، بالإضافة إلى الشراكة والتعاون القائم بينها وبين بعض الشركات العاملة فى السوق المصرية، ومن بينها الرغبة في الدخول والاستثمار في التحالف الخاص باستخراج الغاز من حقل “ظُهر” في البحر المتوسط، حيث أكد رئيس الشركة الروسية على أن خططها للعمل فى السوق المصرية تأتي فى ضوء ما تمثله مصر من سوق واعدة فى مجال البترول والغاز، كما أنها تعكس قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر وروسيا.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس طلب من جانبه نقل تحياته إلى الرئيس بوتين، معرباً عن تقديره لبيان الإدانة الذي أصدره الرئيس الروسي فور وقوع الحادث الارهابي الغاشم أمس، بما يعكس العلاقات القوية والمتميزة التي تربط بين الجانبين.

كما أكد الرئيس حرص مصر على التعاون مع الشركات الروسية فى مختلف المجالات، بما في ذلك في قطاع البترول والغاز الذي يعد قطاعاً واعداً ومتميزاً، وذلك في ضوء ما تتمتع به الشركات الروسية من خبرة واسعة وامكانات كبيرة.

ورحب الرئيس السيسي فى هذا الإطار بالخطوات التي اتخذتها شركة “روس نفط” للعمل فى مصر وتوسيع أنشطتها بها، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد على عزم الجانبين المصري والروسي تعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما ليشمل مختلف المجالات.

وذكر السفير علاء يوسف، أن اللقاء شهد استعراضاً لخطط الشركة الروسية للعمل فى مصر خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن آفاق تعزيز التعاون بين مصر وشركة “روس نفط” فى عدد من المجالات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه

بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي