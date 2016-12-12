السيسي يستقبل رئيس «روس نفط» ويرحب بتوسع أنشطة الشركة في مصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين إيجور سيتشين رئيس كبري شركات النفط الروسية “روس نفط”.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المسئول الروسي نقل تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السيد الرئيس، كما أعرب عن خالص التعازي فى ضحايا الحادث الارهابي الآليم الذي تعرضت له الكنسية البطرسية أمس، مؤكداً على تضامن روسيا الكامل، قيادةً وشعباً، مع مصر فى جهودها لمكافحة الارهاب الأتم واقتلاعه من جذوره.

وتناول السيد سيتشين، خلال اللقاء الأنشطة التي تقوم بها الشركة في مجال البترول والغاز باعتبارها احدي كبري الشركات العالمية فى هذا المجال، بالإضافة إلى الشراكة والتعاون القائم بينها وبين بعض الشركات العاملة فى السوق المصرية، ومن بينها الرغبة في الدخول والاستثمار في التحالف الخاص باستخراج الغاز من حقل “ظُهر” في البحر المتوسط، حيث أكد رئيس الشركة الروسية على أن خططها للعمل فى السوق المصرية تأتي فى ضوء ما تمثله مصر من سوق واعدة فى مجال البترول والغاز، كما أنها تعكس قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر وروسيا.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس طلب من جانبه نقل تحياته إلى الرئيس بوتين، معرباً عن تقديره لبيان الإدانة الذي أصدره الرئيس الروسي فور وقوع الحادث الارهابي الغاشم أمس، بما يعكس العلاقات القوية والمتميزة التي تربط بين الجانبين.

كما أكد الرئيس حرص مصر على التعاون مع الشركات الروسية فى مختلف المجالات، بما في ذلك في قطاع البترول والغاز الذي يعد قطاعاً واعداً ومتميزاً، وذلك في ضوء ما تتمتع به الشركات الروسية من خبرة واسعة وامكانات كبيرة.

ورحب الرئيس السيسي فى هذا الإطار بالخطوات التي اتخذتها شركة “روس نفط” للعمل فى مصر وتوسيع أنشطتها بها، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد على عزم الجانبين المصري والروسي تعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما ليشمل مختلف المجالات.

وذكر السفير علاء يوسف، أن اللقاء شهد استعراضاً لخطط الشركة الروسية للعمل فى مصر خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن آفاق تعزيز التعاون بين مصر وشركة “روس نفط” فى عدد من المجالات.