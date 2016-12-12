ننشر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

كتب :ماجد تمراز

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن جدول امتحانات الشهادة الاعدادية، لامتحانات الفصل الدراسى الأولى 2016- 2017 ، والمقرر بدءها يوم الثلاثاء 17 يناير المقبل، وحتى يوم الثلاثاء يوم 24 يناير.

ومن المقرر، أن يؤدى الطلاب امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، لمدة ساعتين يوم الثلاثاء17 يناير المقبل، على أن تخصص العشرون دقيقة الأخيرة للإملاء، بينما سيؤدون امتحان مادتى التربية الدينية والهندسة يوم الأربعاء 18 يناير، وتخصص ساعتان لمادة الهندسة، و ساعة ونصف للتربية الدينية.

كما سيؤدى الطلاب امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية، يوم السبت 21 يناير، على أن يتم تخصيص ساعتين لكل مادة، ويؤدون امتحان مادتى الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، يوم الأحد 22 يناير، على أن تخصص ساعتين لمادة الجبر والأحصاء، وساعة واحدة لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

ويؤدى الطلاب امتحان اللغة الأجنبية يوم الاثنين 23 يناير، لمدة ساعتين، وامتحان مادة العلوم يوم الثلاثاء 24 يناير لمدة ساعتين .

كان المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، قد اعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الابتدائية والإعدادية والثانوى العام والفنى، وتبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي "عام ـ مكفوفين، والصم، والفصل الواحد" اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 11 يناير حتى 16 يناير 2017، يليها امتحانات الشهادة الإعدادية "العامة والرياضية والصم والمكفوفين" اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 17 يناير حتى 24 يناير.