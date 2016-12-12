"دعم مصر" يقترح إلغاء الإجازات الأسبوعية لإنجاز قوانين الإجراءات الجنائية

كتب ـ هشام عبد الجليل

أكد محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الأعمال الإرهابية التى شهدتها البلاد فى الفترة الأخيرة بداية من التفجيرات التى وقعت فى محيط مسجد السلام بشارع الهرم ومحافظة كفر الشيخ وأخيرا تفجير الكنيسة البطرسية العباسية، لن تنال من عزيمة الشعب المصرى وإصراراه على المضى قدما فى خطة الاصلاح التشريعى والاقتصادى.

وأضاف السويدى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، أن البرلمان سيعمل بكل طاقته من أجل إنجاز التشريعات والقوانين التى تسرع سير محاكمة هؤلاء الإرهابيين ولو تطلب الامر تعديل الدستور فلا مانع من ذلك.

واقترح رئيس ائتلاف دعم مصر، أن يتم عقد الجلسات كل أسبوع بدلا من أسبوع عمل وآخر راحة، من أجل سرعة إنجاز قوانين الإجراءات الجنائية لتقديم هؤلاء الإرهابيين للمحاكمة العاجلة، وصفق جميع الحضور بهذا المقترح، وعلق السويدى: "أشكركم على مشاعركم الطيبة وتأييدكم".