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رئيس البرلمان للبابا تواضروس: "مصر بكنائسها ومساجدها ستظل صامدة"

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رئيس البرلمان للبابا تواضروس: "مصر بكنائسها ومساجدها ستظل صامدة" رئيس البرلمان للبابا تواضروس: "مصر بكنائسها ومساجدها ستظل صامدة"

>كتب محمد مجدى السيسى

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحقائق تشير إلى أن الارهاب الغادر بات يستهدف زعزعة استقرار البلاد، وإعطاء صورة بأنها غير مستقرة وغير آمنة بهدف الإضرار باقتصادها، وصد الزائرين لها خاصة مع رأس السنة الميلادية .

 

وأضاف "عبد العال"، خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، إن الأخوة الأقباط بذلوا من التضحيات ما لن ينساه المصريون، متابعاً " يكفينا كلمة واحدة قالها رجل وطنى وهى بلا كنائس أفضل من كنائس بلا مصر، وأقول لقداسته و بحق، مصر بكنائسها ومساجدها لن تركع، وستظل صامدة".

 

وتابع كلمته : "سوف نقتلع الإرهاب من جذوره، وسنفوت الفرصة على كل من يريد الاصطياد فى الماء العكر".

 

 

 


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