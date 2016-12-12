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خادم الحرمين يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حادث «البطرسية»

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خادم الحرمين يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حادث «البطرسية» خادم الحرمين يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حادث «البطرسية»

خادم الحرمين الشريفين

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، برقية عزاء ومواساة للرئيس عبدالفتاح ، إثر التفجير الإرهابي الذي وقع أمس الأحد في الكنيسة البطرسية بالقاهرة.

وأكد خادم الحرمين الشريفين ، في برقيته التي أوردتها وكالة الأنباء “واس”، أنه يشعر ببالغ الأسى بنبأ التفجير الإرهابي الذي وقع في الكنيسة البطرسية بالقاهرة وما نتج عنه من وفيات وإصابات،ونعرب لفخامتكم عن إدانتنا الشديدة لهذا العمل الإرهابي الجبان”..واعرب فخامته عن وقوف السعودية مع وشعبها ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها.

وأضاف : إننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق ولأسر الضحايا باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة،لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظكم والشعب المصري الشقيق من كل سوء ومكروه.

كما بعث الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقيتي عزاء ومواساة مماثلتين للرئيس السيسي .. معربين فيهما عن تمنياتهما للمصابين بالشفاء العاجل.

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