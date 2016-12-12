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الذهب الأبيض VS الذهب الأصفر: ماذا تختارين؟

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الإثنين 12-12-2016 16:21

من منا لا تحب المجوهرات وتعتبرها قطعة أساسية لأناقة أزيائها، فجميع السيدات يرتدين المجوهرات في المناسبات الرسمية وحتى في الأيام العادية، فهي صديقة السيدة الدائمة التي تمنحها الجمال والأناقة وتعطي إطلالتها رقياً وفخامة، ولذلك لا نجد إطلالة أنيقة ولافتة للنظر من دون أن تكون مزينة بالمجوهرات.
ولعل أبرز الأحجار النفيسة التي تفضل غالبية السيدات ارتداءها الذهب، كونه يعطي رونقاً وجمالاً للإطلالة ويضفي بريقاً خاصاً عليها، و قد برز الذهب هذا الموسم بشكل واضح في مجموعات دور المجوهرات العالمية كقطعة أساسية، وكما لاحظنا أن الذهب الأصفر والذهب الأبيض كانا في تنافس هذا الموسم، فقد برزت العديد من القطع المصنوعة من الذهب الأصفر مثل مجموعة "كاكتوس دو كارتييه" Cactus De Cartier التي ضمت خواتم وعقود وأساور مصنوعة من الذهب الأصفر ومرصعة بأحجار من الزمرد والماس وغيرها، بالإضافة إلى دار شانيل chanel التي قدمت قطع مصنوعة من الذهب الأصفر أيضاً، كما برزت العديد من القطع المصنوعة من الذهب الأبيض في مجموعات دور المجوهرات العالمية مثل شوميه Chaumet و شوبارد Chopard و ديور Dior وغيرها.
هل تفضلين ارتداء الذهب الأبيض أو الذهب الأصفر؟ شاركينا رأيك.

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سيدتي