" البيجاما " خيار النجمات لإطلالاتهن

تتميز كل نجمة بأسلوب مختلف عن غيرها في انتقاء أزيائها، وهذا ما يجعل بعض النجمات يتألقن بإطلالات جذابة وبعضهن الآخر يظهرن بإطلالات غير موفقة، وبالطبع نشهد في بعض الأوقات اعتماد الكثير من النجمات على أسلوب أزياء معين ليظهرن بها في أيامهن العادية أو على السجادة الحمراء.

وقد لاحظنا من خلال جولة على أزياء النجمات، أن الكثير منهن اخترن البيجاما لإطلالاتهن، فبعضهن ظهرن في البيجاما بأكثر من وقت وأكثر من مناسبة مثل النجمة سيلينا غوميز Selena Gomez والنجمة جيسيكا ألبا Jessica Alba ، وبعضهن الآخر اخترن أن يشاركن إطلالاتهن بالبيجاما على مواقع التواصل الإجتماعي وبخاصة انستقرام مثل النجمة اللبنانية نوال الزغبي، وبعض النجمات اخترن البيجاما لإطلالتهن في جلسات التصوير مثل النجمة احلام التي اختارت بيجامة من دار فالنتينو Valentino.

و قد تنوّعت خيارات النجمات للبيجاما، فوجدنا بيجامة الساتان وبيجامة النوم وبيجامة المخمل، واختارت كل من النجمات حذاء مختلف مع إطلالتها، فبعضهن اخترن الأحذية الرسمية وبعضهن الآخر اخترن الأحذية الرياضية العملية.

هل ستختارين البيجاما لإطلالتك؟ شاركينا رأيك.