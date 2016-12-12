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المرصد السوري يعلن مقتل 4 أشخاص فى قصف على بلدة بريف إدلب

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المرصد السوري يعلن مقتل 4 أشخاص فى قصف على بلدة بريف إدلب المرصد السوري يعلن مقتل 4 أشخاص فى قصف على بلدة بريف إدلب

ارشيفية

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بمقتل 4 أشخاص بينهم طفل وامرأة فى قصف لطائرات حربية على مناطق فى بلدة سراقب بريف إدلب الشرقى.

ونقلت قناة ‘الحرة” الأمريكية، اليوم الإثنين، قوله أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود مفقودين تحت أنقاض الدمار، الذى خلفه القصف.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباكوف قد نفى، أمس، توصل موسكو وواشنطن لاتفاق حول السماح لمقاتلي المعارضة السورية المتواجدين في حلب بالمغادرة عبر ممر آمن.

ويتضمن مقترح الاتفاق ضمان عمل عدد من الممرات الآمنة لخروج المسلحين والمدنيين من شرق حلب، حيث يجبر الاقتراح الروسي الأمريكى مسلحي جبهة “النصرة” بالتوجه فقط إلى إدلب، أما مسلحو الفصائل الأخرى فيمكنهم التوجه إلى أي مكان..

أ ش أ

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