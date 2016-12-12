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دفاع أبو إسماعيل فى حصار المحكمة يدفع بتزوير أوراق القضية

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دفاع أبو إسماعيل فى حصار المحكمة يدفع بتزوير أوراق القضية دفاع أبو إسماعيل فى حصار المحكمة يدفع بتزوير أوراق القضية

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى لمرافعة حازم صلاح أبو اسماعيل، المتهم بقضية التحريض على حصار محكمة مدينة نصر.

ودفع”أبو اسماعيل” بتزوير أوراق القضية، قائلاً أن اسمه لم يرد بأوراقها غير بعد مرور سنتين على الواقعة لأسباب سياسية، قائلًا أن التحريات لم تشير الى تحريضه على الواقعة، ليعقب بأن المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية تشترط على المحكمة الحكم بالإدانة، وفقا لوصف الواقعة ووصف ملابساتها فى أوراق الدعوى

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض، وأيمن البابلى، وخالد سلامة.

وأسندت النيابة للمتهمين جرائم الاشتراك بطريق التحريض فى حصار محكمة مدينة نصر، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد عرفة، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله فى 19 ديسمبر 2012.

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