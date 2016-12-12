خبير أمني: تنفيذ التفجير بحزام ناسف يستدعي تغيير نظام تأمين الكنائس

كتبت – شيماء حفظي

قال اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الإعلان عن منفذ تفجير الكنيسة البطرسية، بعد 24 ساعة فقط منن الحادث هو خير رد على متهمي الشرطة المصرية بالتقصير وعدم الكفاءة.

وأضاف اللواء، في تصريحات خاصة لـONA، إن ما يستحق البحث فعليًا هو تنفيذ التفجير بحزام ناسف، فكيف دخل هذا الحزام، وهو ما يستدعي تغيير نظام التأمين على الكنائس، ووضع بوابات إليكترونية، بدلًا من نظام الكشافة.

وقال السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن تحديد الإرهابي بشكل سريع كان أولى منه منعه من تنفيذ العملية.

وأضاف “أحمد” أن استخدام المنفذ لحزام ناسف تدل على خلل في منظومة العمل والتي لابد من الالتفات إليها ومعالجتها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن عن هوية منفذ تفجير حادث الكنيسة، مؤكدًا انه استخدم حزامًا ناسفًا، وان اسمه “محمود شفيق محمد مصطفى، ويبلغ من العمر 22 عامًا.

وأكد الرئيس خلال حضوره الجنازة الرسمية لضحايا الكنيسة البطرسية، انه تم القبض على 3 أفراد وسيدة، فيما يجري البحث عن متهمين آخرين.