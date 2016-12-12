أخبار عاجلة

مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: أتمنى أن يكون مفجر الكنيسة شخص أخر غير محمود -
مساء dmc - زوجة منفذ تفجير الكنيسة: لا يوجد دافع يجعل محمود يفجر كنيسة الإسكندرية -
شيري ستوديو - دويتو خيالي السوبر ستار " راغب علامة " و" شيرين عبد الوهاب " ... " كيفك انت " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يختتم الحلقة بأغنية " أنا إسمي حبيبك " -
لحظات مجنونة .. لاعبي الأهلي لكرة اليد يقفزون في حمام السباحة بكأس السوبر الإفريقي -
حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| البحيرة تقيم عزاء لتأبين ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

خبير أمني: تنفيذ التفجير بحزام ناسف يستدعي تغيير نظام تأمين الكنائس

Google+ Print
خبير أمني: تنفيذ التفجير بحزام ناسف يستدعي تغيير نظام تأمين الكنائس خبير أمني: تنفيذ التفجير بحزام ناسف يستدعي تغيير نظام تأمين الكنائس

كتبت – شيماء حفظي

قال اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الإعلان عن منفذ تفجير الكنيسة البطرسية، بعد 24 ساعة فقط منن الحادث هو خير رد على متهمي الشرطة المصرية بالتقصير وعدم الكفاءة.

وأضاف اللواء، في تصريحات خاصة لـONA، إن ما يستحق البحث فعليًا هو تنفيذ التفجير بحزام ناسف، فكيف دخل هذا الحزام، وهو ما يستدعي تغيير نظام التأمين على الكنائس، ووضع بوابات إليكترونية، بدلًا من نظام الكشافة.

وقال  السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن تحديد الإرهابي بشكل سريع كان أولى منه منعه من تنفيذ العملية.

وأضاف “أحمد” أن استخدام المنفذ لحزام ناسف تدل على خلل في منظومة العمل والتي لابد من الالتفات إليها ومعالجتها.

وكان الرئيس عبد الفتاح ، أعلن عن  هوية منفذ تفجير حادث الكنيسة، مؤكدًا انه استخدم حزامًا  ناسفًا، وان اسمه “محمود شفيق محمد مصطفى، ويبلغ من العمر 22 عامًا.

وأكد الرئيس خلال حضوره الجنازة الرسمية لضحايا الكنيسة البطرسية، انه تم القبض على 3 أفراد وسيدة، فيما يجري البحث عن متهمين آخرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية»

رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية»

رئيس سلوفينيا يُعزي السيسي في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

رئيس سلوفينيا يُعزي السيسي في ضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

لحصاد قمح المليون ونصف فدان لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي

لحصاد قمح المليون ونصف فدان لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي