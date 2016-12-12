انطلاق أعمال دورة تدريبية لتنمية مهارات أمناء كليات جامعة أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

شهدت جامعة أسيوط اليوم انطلاق أعمال البرنامج التدريبى لتنمية مهارات وقدرات أمناء كليات ومعاهد الجامعة، والذى يمتد فى الفترة من 12 إلى 15 من ديسمبر الجارى، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة وبحضور محمود شاكر أمين عام الجامعة حيث قام بافتتاح البرنامج التدريبى وبإلقاء المحاضرة الأولى حول مكافحة الفساد مؤكداً فى هذا الصدد على أهمية الالتزام بالقوانين وترشيد النفقات.

وقال بيان للجامعة اليوم، إن البرنامج يتضمن عدد من المحاضرات والتى تتناول "حصول الجامعة على شهادة الأيزو وكيفية الاحتفاظ بها وآلية تطبيق التوصيات، الدفع الالكتروني، نظام الشراء فى القانون 89 لسنة 1998، طبيعة عمل التوجيه المالى والإدارى ودوره الرقابى فى النواحى المالية والإدارية، الدراسات العليا، شئون الطلاب، شئون أعضاء هيئة التدريس، أعمال المكتبات، شرح قانون الخدمة المدنية، وشرح لائحة محفوظات الجامعة، والتى يلقيها مديرى عموم الإدارات المختصة".