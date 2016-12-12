جواهر القاسمي توجه بترقية عدد من القيادات النسائية ضمن مؤسسة نماء

أصدرت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة المؤسس والرئيس الفخري لمجلس سيدات أعمال الشارقة قراراً إدارياً بترقية عدد من القيادات النسائية في المؤسسة والمجلس تضمن تعيين ريم بن كرم مديراً لمؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة.

كما شمل القرار تعيين الشيخة هند بنت ماجد القاسمي رئيساً بالوكالة لمجلس سيدات أعمال الشارقة إضافة إلى اعتماد لجنة تنفيذية لمؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة تضم كل من نورة النومان رئيس المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر القاسمي وإرم مظهر مستشار أول في المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر القاسمي وندى اللواتي عضو مجلس سيدات أعمال الشارقة وسيدة أعمال رائدة في الامارات والمنطقة.

جاء القرار توافقاً مع توجه سمو الشيخة جواهر القاسمي نحو تفعيل دور الكفاءات المواطنة الشابة ودعمها للمرأة الإماراتية من أجل تمكينها وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة وقيادة المؤسسات الوطنية بكفاءة للمحافظة على المكتسبات والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى 45 عاماً.

ريم بن كرم من خلال منصبها الجديد في مؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة على الإشراف على مهام العمل في المؤسسة ووضع الاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها واختيار أفضل الكفاءات البشرية القادرة على تنفيذ الرؤية العامة للمؤسسة إضافة إلى تمثيل المؤسسة في مختلف المؤتمرات والفعاليات محلياً وإقليمياً ودولياً.

وتمتلك بن كرم الحاصلة على درجة البكالوريوس في التصميم الداخلي من الجامعة الأميركية بالشارقة عام 2002 سيرة حافلة بالنجاحات المهنية، تولت خلالها العديد من المسؤوليات المليئة بالتحديات في قطاعات الطيران المدني والطفولة والفنون والعمل المجتمعي وكانت قد عملت فور تخرجها في مؤسسة مطارات دبي ومجموعة بن كرم وهي عضو في مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين وفي منتدى الشارقة للتطوير إضافة إلى كونها رئيسة لجنة الفعاليات في مسيرة فرسان القافلة الوردية وعضو في مجلس إدارة مراكز الأطفال منذ عام 2013.

ونظراً لمهاراتها الإدارية العالية أوكلت سمو الشيخة جواهر القاسمي لريم بن كرم مهمة إدارة مراكز الأطفال في الشارقة حيث نجحت في تحقيق رؤية سموها بتوفير خدمات متطورة للأطفال بما يتناسب مع طموحاتهم والمجتمع وعملت على تعزيز نجاح بينالي الشارقة للأطفال الذي تنطلق دورته الخامسة في 15 يناير المقبل.

أما الشيخة هند بنت ماجد القاسمي فستتولى من خلال منصبها الجديد في مجلس سيدات أعمال الشارقة وضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق رؤية وأهداف المجلس المتمثلة في تعزيز بيئة العمل الداعمة للمرأة في دولة الإمارات وتأهيل السيدات وتشجيعهن للدخول إلى عالم الأعمال الحرة وتعزيز دورهن في التنمية الاجتماعية والاقتصادية على حد سواء كما ستتولى مسؤولية تمثيل المجلس في مختلف المؤتمرات والفعاليات داخل دولة الإمارات وخارجها.

ويعرف عن الشيخة هند بنت ماجد القاسمي نشاطها الفاعل في قطاع ريادة الأعمال إلى جانب اهتمامها الكبير بالتراث الإماراتي والذي جعلها تسلك مجال التصميم على أواني الفخار والبورسلين والأطباق وفناجين القهوة العربية من أجل إحياء التراث الإماراتي وقد أبدعت في كثير من أعمالها في نقش الذهب والفضة على البورسلين.

وشاركت الشيخة هند القاسمي في عدد من المعارض المحلية والعالمية كما تشارك وبشكل فاعل ومستمر في جميع الفعاليات والبرامج التي ينظمها مجلس "إرثي" للحرف التقليدية المعاصرة التابع لمؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة.

وتشغل نورة النومان منصب رئيس المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر القاسمي وقد تم تعيينها في هذا المنصب بموجب مرسوم أميري أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة و هي تحمل درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة الإمارات العربية المتحدة وحاصلة على درجة الماجستير في الترجمة من الجامعة الأمريكية في الشارقة.

وشغلت إرم مظهر الحاصلة على درجة البكالوريوس في الفنون بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من كلية سميث في الولايات المتحدة الأميركية عدداً من المناصب في نادي سيدات الشارقة حتى ترقت مديراً للنادي في عام 2010 وذلك قبل أن تنتقل إلى العمل في المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر القاسمي والذي تدرجت فيه إلى أن تمت ترقيتها في يوليو 2015 إلى مستشار أول في المكتب وقد أطلقت عدة مبادرات لتحقيق رؤية سمو الشيخة جواهر القاسمي التي تعمل عليها المؤسسات لخدمة مجتمع الإمارات وحازت في العام 2007 على وسام سمو الشيخة جواهر القاسمي للأداء المتميز والعطاء المستمر.

أما ندى اللواتي فهي حاصلة على درجة البكالوريوس في التمويل الدولي كلية فرانكلين - سويسرا والمؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة "سييد" للتعليم والتطوير المبكر في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تركز على نظم التعليم والتنمية في عمر مبكر وتعنى المجموعة أيضا بصحة الطفل وتغذيته ووضع خيارات غذائية وصحية تحت علامتها التجارية الخاصة "مم مم" وتعمل ندى أيضا في مركز الفكر للتعليم العالمي بجامعة هارفارد في بوسطن بالولايات المتحدة كما شغلت ندى منصاب إستشارية لعدة شركات عالمية قبل تأسيس المجموعة "سييد".