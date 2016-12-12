محمد بن زايد يتقدم مشيعي جثمان حمدان بن راشد بن حمدان آل نهيان

تقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة ظهر اليوم جموع المشيعين لجثمان المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد بن حمدان بن محمد ال نهيان الى مثواه الأخير في مقبرة البطين.

وكان قد أدى صلاة الجنازة بمسجد الشيخ زايد في منطقة الزعاب بأبوظبي سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الإحتياجات الخاصة وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية والشيخ راشد بن حمدان بن محمد ال نهيان رئيس مجلس ادارة هيئة طيران الرئاسة والشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد ال نهيان والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد ال نهيان والشيخ زايد بن حمدان بن زايد ال نهيان ومعالي أحمد جمعه الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة وحشد من المواطنين.