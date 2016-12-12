جنش يطلب تطبيق سياسة الدور بالزمالك

كتب أحمد توفيق

تحدث محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، مع أعضاء الجهاز الفنى للفريق، مطالبا بتطبيق سياسة الدور بينه وبين زميله أحمد الشناوى، خلال المباريات المقبلة، حتى لا يتعرض للظلم.

واعتذر جنش لمجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور والجهاز الفنى بقيادة محمد حلمى بسبب مغادرته معسكر الفريق قبل لقاء وادى دجلة بالدورى، وانقطاعه عن التدريبات الجماعية لعدة أيام.

وأكد جنش خلال حديثه مع جهاز الزمالك عقب العودة أنه ينتظر تطبيق سياسة الدور مع زميلة أحمد الشناوى مثلما كان متفقا قبل رحيل مؤمن سليمان المدير الفنى السابق وأوضح اللاعب أنه يتمنى المشاركة بانتظام أملا فى الانضمام للمنتخب الوطنى خلال المرحلة القادمة خاصة أنه لم ينضم للفراعنة نهائيا من قبل.