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الاتحاد العربي للتطوع يدين تفجيرات الكاتدرائية..ويؤكد: مصر قادرة علي دحر الإرهاب

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الاتحاد العربي للتطوع يدين تفجيرات الكاتدرائية..ويؤكد: مصر قادرة علي دحر الإرهاب الاتحاد العربي للتطوع يدين تفجيرات الكاتدرائية..ويؤكد: مصر قادرة علي دحر الإرهاب

أدان الاتحاد العربي للتطوع التفجير الإرهابي الذي استهدف الكاتدرائية المرقسية في العباسية وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين.

من جانبه أكد حسن بوهزاع رئيس الاتحاد، تأييدهم لكافة الخطوات والإجراءات التي تتخذها للقضاء على الإرهاب واستئصاله والحفاظ على أمن مصر واستقرارها ، مشيرًا إلى أن مصر قادرة علي دحر الإرهاب وإفتلاع جذورة.

وأضاف بوهزاع، أن هذا العمل “الإرهابي الجبان يرفضه الدين الإسلامي الحنيف، كما ترفضه بقية الأديان والقيم والمبادئ الإنسانية والأعراف والمواثيق الدولية”.

من ناحية آخري تقدم الاتحاد بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة مصر وشعبها سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويجنب مصر وشعبها الشقيق كل مكروه.

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