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عماد وحيد: الشعب المصرى سينتصر حتما على الإرهاب الأسود

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عماد وحيد: الشعب المصرى سينتصر حتما على الإرهاب الأسود عماد وحيد: الشعب المصرى سينتصر حتما على الإرهاب الأسود

>كتب رمضان حسن

قال عماد وحيد عضو مجلس إدارة النادى الأهلي، إن سعادته بفوز فريق طائرة السيدات بالبطولة العربية أمس "الأحد" اختلطت بمشاعر من الحزن والأسى على ضحايا الحادث الإرهابى الغاشم الذى استيقظ عليه الشعب المصرى بتفجير الكنيسة البطرسية الملحقة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

 

وأكد عماد وحيد أن مثل هذه الحوادث وإن كانت تدمى القلوب، إلا إنها لن تنال من عزيمة الشعب المصرى، وسوف تزيده إصرارًا على اجتثاث الإرهاب الأسود من جذوره، لافتا إلى أن وحدة الشعب وإيمانه الكامل بمقاومة الإرهاب سوف تساعده على اجتياز هذه الأزمة.

 

وأوضح أن فرحته برفع العلم المصرى وعزف النشيد الوطنى فى الصالة المغطاة لاستاد القاهرة عقب تتويج سيدات الطائرة بالكأس العربية الغالية اختلط أيضا بمشهد دموع المصريين، وهم ينعون شهداءهم سواء من الشرطة أو الجيش أو المواطنين، مؤكدا أن نسيج الشعب المصرى الواحد سوف يجعله ينتصر لا محالة على كل ألوان وأشكال الإرهاب الأسود الخسيس.

 

وفى نهاية حديثه، قدّم وحيد التهنئة لفريق الطائرة وجهازهم الفنى، مشيدًا بروح الفريق وأدائه المشرف، ليس فقط فى المباراة النهائية، لكن فى كل مباريات البطولة.


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