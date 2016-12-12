مادونا "امرأة العام"

أقامت مجلة بيلبورد حفلها السنوي الذي تكرم فيه النساء اللواتي قدمن إسهامات كبيرة في مجال الأعمال الموسيقية وألهمن غيرهن من النساء.

ومنحت المجلة، النجمة العالمية مادونا Madonna جائزة "امرأة العام" تقديراً لها على أعمالها الموسيقية وتاريخها المهني.

وفي كلمة مؤثرة لها في الحفل تناولت مادونا الحديث عن التمييز الجنسي بحق المرأة، كما شكرت كل من دعمها في مشوارها المهني منذ 34 عاماً وحتى الآن، كي تتخطى كل العقبات، حيث قالت "أنا أقف أمامكم لأعبر عن سعادتي واستمراري في المسيرة التي بدأتها قبل 34 عاما، في مقاومة كراهية النساء والتحيز الجنسي، وازدواجية المعايير التي تتعرض لها المرأة".

وتابعت النجمة البالغة من العمر 58 عاماً :"أعتقد أن أكبر انجاز كان الانتهاء من جولتي وتقديم عروضي كل ليلة. والتعامل مع تحديات أن أكون أما. كان هذا دائماً تحدياً لي. أن أكون أماً جيدة وأن أكون فنانة وتحقيق كل هذا."

وكانت رئيسة المجموعة الإعلامية The Hollywood Reporter-Billboard، جانيس مين، قد أوضحت منذ شهرين أن اختيارهم وقع على مادونا لأنها واحدة من بين عدد ضئيل من النجمات اللواتي تجاوز تأثيرهن حدود الموسيقى.

وقالت إن مادونا هي مصدر إلهام لمئات الملايين من الناس حول العالم، ويعود ذلك لتفانيها في الأعمال الخيرية ورؤيتها الإبداعية، وتحطيمها الأرقام القياسية في أعمالها في الوقت عينه.

وذكرت أنّ مادونا استخدمت تأثيرها لتغيير الحديث عن النساء والجنس والمساواة في الحقوق، كما أنها حققت أرباحاً هائلة هذا العام بعد جولتها الغنائية " Rebel Heart".

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