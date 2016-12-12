هل يعتزل كانيي ويست الفن؟

تمكنت عدسات الباباراتزي من التقاط صور لحظة تفريغ الاستوديو الخاص بمغني الراب الشهير كانيي ويست Kanye West في منزله بحي بيفرلي هيلز.

وقد رصدت الصور عمال النقل وهم يقومون بتفريغ الاستوديو من محتوياته ووضعها بعدد من الشاحنات المخصص لنقل الاثاث.

وقد آثارت هذه الصور الشكوك عن مسيرة كانيي الفنية، إذ اعتبر البعض أن النجم قد يكون اتخذ قرار الاعتزال بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخراً، لأن هذا الإستوديو شهد صناعته لأعماله الفنية.

يشار إلى أن هذه الصور قد انتشرت، بعد أن تناقلت وسائل الإعلام خبر مفاده أن كانيي يعمل على تحضير أغاني ألبومه الجديد.

يذكر أن كانيي ويست، زوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، بدأ يتعافي بشكل تدريجي من أزمته الصحية التي حُجز بسببها في مستشفى للصحة النفسية لمدة 8 ايام.

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