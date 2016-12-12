وليد توفيق وجورجينا رزق يكشفان عن صور ولديهما للمرّة الأولى

في خطوة لافتة قام الفنان وليد توفيق بنشر صور لولديه "وليد جونيور" ونورهان من زوجته ملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق، وهو الذي يعرف عنه حرصه على إبعاد أولاده عن الإعلام.

مناسبة نشر هذه الصور، هو سفره وزوجته جورجينا إلى الخارج حيث قاما بزيارة ابنهما وليد الذي يدرس في جامعة بوينت بلانك في لندن، ثم إنتقلا إلى العاصمة السويسرية جنيف لحضور حفل تخرج نورهان من جامعة غليون السويسرية.

عائلة وليد توفيق موجودة حالياً في لبنان، ولكن توفيق سوف يغادر إلى دبي حيث سيحيي حفل زفاف هناك، قبل توجهه إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة فنية، على أن يحيي حفل رأس السنة في كازينو لبنان.

آخر اعمال وليد توفيق كان أغنية من ألحان الموسيقار الراحل ملحم بركات بعنوان "غريب يا زمن"، وهي من كلمات شفيق المغربي، علماً أن وليد توفيق تعاون مع الموسيقار الراحل في أكثر من عمل وأبرزها أغنية "أبوكي مين يا صبية" التي حققت نجاحاً كبيراً ولا تزال مستمرة في نجاحها حتى اليوم.