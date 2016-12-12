مايا دياب تفاجىء الجمهور بصورة صادمة وتقول: أقسم هذه أنا

بصورة صادمة أطلت مايا دياب عبر حسابها الرسمي على "انستغرام" حيث نشرت صورة مخيفة لها بدت فيها وكأنها تمثل دوراً في فيلم رعب، وعلقت تحتها " قد أبدو مخيفة، ولكن سأبدو لامعة فيما بعد"... ثم تابعت "أقسم هذه أنا".

في الصورة غطت مايا وجهها بقناع طيني للتجميل، أغلقت فمها ما حولها إلى عجوز شمطاء، فيما برزت عيناها المكحلتان من وسط القناع، ولفت شعرها بمنشفة بيضاء.

هذه الصورة تعكس روح مايا وحركاتها الطريفة، هي التي يعرف عنها حبها للمفاجآت دائماً، في صورها وحركاتها وأعمالها وتصريحاتها.

يشار إلى أن آخر أعمال مايا دياب كان فيديو كليب أغنية "سبع ترواح"، وهي من كلمات أحمد علي موسى رمضان، ألحان مدين، توزيع هادي شرارة وعمرو عبد الفتاح، وإخراج جو بو عيد.