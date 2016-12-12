300 توقيع برلمانى لإحالة قضايا الإرهاب إلى المحاكم العسكرية

كتب أمين صالح

أعلن عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، عن جمع توقيعات من النواب تمهيدًا للتقدم بمشروع قانون جديد لإحالة قضايا الإرهاب إلى المحاكم العسكرية.

وقال "مخاليف" فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أنه جارى جمع التوقيعات وتم التوصل حتى الآن إلى ما يتقرب من 300 توقيع، لافتا إلى أنه سيتم التقدم بهذه التوقيعات خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الإثنين.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب طالبوا بتحويل قضايا الإرهاب إلى محاكمات عسكرية عقب الحادث الأخير الذى طال الكنيسة البطرسية بالعباسية، وراح ضحيته 24 شهيدًا وعشرات المصابين.