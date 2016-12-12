انطلاق التمرين العسكري المشترك"المخلب الحديدي 2" بين القوات الإماراتية والأميركية

انطلقت اليوم فعاليات التمرين المشترك " المخلب الحديدي 2 " بين القوات البرية بالقوات المسلحة الاماراتية والقوات البرية الاميركية، وذلك ضمن التمارين العسكرية المشتركة التي تجريها قواتنا المسلحة على مدار العام مع القوات الشقيقة والصديقة بغية رفع الكفاءة القتالية واكتساب المزيد من الخبرات الميدانية والعمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات العسكرية بين الاطراف المشاركة في التمرين .

ويهدف التمرين إلى تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية مما يساهم في رفع القدرة العسكرية القتالية وزيادة التنسيق بين قواتنا المسلحة والقوات المسلحة الأميركية وذلك انطلاقاً من حرص القيادة العامة للقوات المسلحة الدائم على رفع مستوى الأداء والكفاءة والعمل بروح الفريق الواحد وفق استراتيجية واضحة المعالم تهدف إلى الارتقاء بالمستوى العام والجاهزية القتالية لقواتنا المسلحة للتعامل مع الأجهزة والأسلحة الحديثة على كافة مسارح العمليات.

ويتضمن التمرين الذي يستمر لعدة أيام تنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة بهدف التدريب على تخطيط وتنفيذ وإدارة العمليات المشتركة بين مختلف وحدات القوات البرية بين الجانبين في سبيل توحيد العمل المشترك وأسلوب التدريب الأمثل لرفع الكفاءة القتالية لقواتنا المسلحة بما يواكب العصر.