"طرق دبي" تنفي موافقتها على منح رخصة قيادة لفئة 16 سنة

نفت هيئة الطرق والمواصلات صحة ما نشر اليوم الاثنين في إحدى الصحف عن موافقتها على منح رخص قيادة المركبات لفئة 16 سنة، مؤكدة أن تحديد عمر المتقدمين للحصول على رخصة القيادة يخضع لقانون السير والمرور الاتحادي، وأن الهيئة هي جهة منفذة لهذا القانون الذي ينظم عملية ترخيص السائقين.

وقال أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة إن هيئة الطرق والمواصلات ليست مع خفض سن المتقدمين للحصول على رخصة القيادة لأنه يتعارض مع مبدأ تعزيز السلامة المرورية، حيث تطالب الهيئة بوضع ضوابط وإجراءات للسائقين الحاصلين على رخصة القيادة حديثاً، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في الدول الرائدة في مجال السلامة المرورية وترخيص السائقين.