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جعجع يهنئ اللبنانيين بذكرى المولد النبوى

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جعجع يهنئ اللبنانيين بذكرى المولد النبوى جعجع يهنئ اللبنانيين بذكرى المولد النبوى

>كتبت آمال رسلان

توجه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بالتهنئة للبنانيين والمسلمين فى العالم العربى بذكرى المولد النبوى الشريف، متمنيا أن يعيده الله بظروف أفضل على شعوب المنطقة التى تعانى من الحروب بدءا من سوريا وصولا إلى اليمن وما بينهما العراق، كما تعانى من الإرهاب المنظم شأنها شأن كل شعوب العالم.

 

ولفت جعجع إلى أن هذه الذكرى الكريمة تتزامن مع انفراج رئاسى فى لبنان وقد يليه انفراج حكومى وعيد الميلاد المجيد، آملا أن يشهد لبنان المزيد من الاستقرار على المستويات كافة، وأن تترسخ الوحدة اللبنانية الداخلية حفاظا على القيمة التعايشية التى يجسدها لبنان.   

 


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