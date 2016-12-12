حلول مجربة أثناء الطهي

ُيواجه بعض العراقيل ربّة المنزل، أثناء الطهي، ما يتطلّب اتباع الآتي:

| لتجنب تدميع العينين أثناء فرم البصل، يُفضّل حفظ الأخير في الثلّاجة لحوالي نصف ساعة حتى يبرد، قبل تقطيعه، فضلًا عن مضغ اللبان أثناء الفرم.

| لإزالة رائحة الثوم عن اليدين، يُفرك الكفّان في قطعة معدّة من "الستاينلس ستيل"، كالملعقة، وذلك لمرّات عدة، ثمّ يُغسلان بالماء البارد.

| للتخلّص من رائحة الطهي القوية، يُنصح بفتح النوافذ حتى لا تعبق الرائحة داخل المطبخ، مع الحرص على تشغيل الشفّاط الكهربائي وجلي الأواني فور الفراغ من استعمالها.

| لإبعاد الحشرات عن مناطق الطهي، يُسكب القليل من الخلّ الأبيض المخفّف بالماء، على حواف نوافذ وباب المطبخ. وكذلك، تُوزّع قشور الخيار الطازج في أماكن تواجد الحشرات، لا سيما النمل.

| لاختصار وقت الطهي، يحبّذ تدوين الوجبات المراد طهيها لكلّ يوم من أيّام الأسبوع، في بداية الأسبوع.