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حلول مجربة أثناء الطهي

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الإثنين 12-12-2016 20:16

ُيواجه بعض العراقيل ربّة المنزل، أثناء الطهي، ما يتطلّب اتباع الآتي:

| لتجنب تدميع العينين أثناء فرم البصل، يُفضّل حفظ الأخير في الثلّاجة لحوالي نصف ساعة حتى يبرد، قبل تقطيعه، فضلًا عن مضغ اللبان أثناء الفرم. 
| لإزالة رائحة الثوم عن اليدين، يُفرك الكفّان في قطعة معدّة من "الستاينلس ستيل"، كالملعقة، وذلك لمرّات عدة، ثمّ يُغسلان بالماء البارد.
| للتخلّص من رائحة الطهي القوية، يُنصح بفتح النوافذ حتى لا تعبق الرائحة داخل المطبخ، مع الحرص على تشغيل الشفّاط الكهربائي وجلي الأواني فور الفراغ من استعمالها.
| لإبعاد الحشرات عن مناطق الطهي، يُسكب القليل من الخلّ الأبيض المخفّف بالماء، على حواف نوافذ وباب المطبخ. وكذلك، تُوزّع قشور الخيار الطازج في أماكن تواجد الحشرات، لا سيما النمل.
| لاختصار وقت الطهي، يحبّذ تدوين الوجبات المراد طهيها لكلّ يوم من أيّام الأسبوع، في بداية الأسبوع.

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سيدتي