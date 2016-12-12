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جنايات طنطا تنظر تجديد حبس 20 إخوانيا لتحريضهم على الشغب والعنف

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جنايات طنطا تنظر تجديد حبس 20 إخوانيا لتحريضهم على الشغب والعنف جنايات طنطا تنظر تجديد حبس 20 إخوانيا لتحريضهم على الشغب والعنف

>الغربية - مصطفى عادل

تنظر محكمة جنايات طنطا الدائرة الثانية برئاسة المستشار أحمد رضا عبد الوهاب تجديد حبس٢٠ إخوانيا فى القضية المتهمين فيها بالتحريض على الشغب والعنف وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون .

 

كان ضباط الأمن الوطنى بالتنسيق مع المباحث الجنائية قد ألقوا القبض على المتهمين بعد استصدار إذن من النيابة العامة، بعد أن أكدت التحريات انضمامهم لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون وتحريضهم على الشغب والعنف وقررت النيابة العامة حبسهم ١٥ يوما وإحالتهم لمحكمة الجنايات أمام الدائرة الثانية لنظر تجديد حبسهم.

 


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