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معبد أبو سمبل استقبل اليوم 620 سائحاً

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معبد أبو سمبل استقبل اليوم 620 سائحاً معبد أبو سمبل استقبل اليوم 620 سائحاً

>أسوان - عبد الله صلاح

استقبل معبد أبو سمبل جنوب أسوان، صباح اليوم الاثنين، 620 سائحاً من مختلف الجنسيات الأجنبية للاستمتاع بالآثار الفرعونية لمعبدى الملك رمسيس الثانى وزوجته الملكة نفارتارى.

وأكد حسام عبود مدير آثار أبو سمبل، أن معظم السائحين القادمين من الألمان وجاءوا خصيصا من مدينة مرسي علم في محافظة البحر الاحمر لزيارة معبد ابوسمبل جنوب اسوان بواسطة الاتوبيسات عبر الطرق البرية ولم يتخلف منهم احد او يلغي زيارته مما يؤكد ان جميع محافظات امنة.

وأضاف مدير آثار أبو سمبل، أن الفترة الماضية شهدت انفراجة كبير في معدلات السياحة القادمة لابوسمبل وسط توقعات بزيادتها بشكل اكبر في اعياد رأس السنة .

 

 

 


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