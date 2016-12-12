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بالصور..القائم بأعمال رئيس مدينة قويسنا يلتقى 30حالة اليوم لبحث طلباتهم

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بالصور..القائم بأعمال رئيس مدينة قويسنا يلتقى 30حالة اليوم لبحث طلباتهم بالصور..القائم بأعمال رئيس مدينة قويسنا يلتقى 30حالة اليوم لبحث طلباتهم

التقى خالد النمر القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، بعدد كبير من الحالات التى تقدمت بشكاوى متنوعة اليوم، خلال اللقاء الجماهيرى الأسبوعى بالمجلس، والذى يسعى من خلاله للقضاء على أزمات المواطنين، بمشاركة السيد حسن نائب رئيس مركز ومدينة قويسنا . 

 

وأوضح النمر، أنه تم بحث عدد من المشكلات للمواطنين تباينت ما بين مطالبات بمساعدات وبناء أكشاك وتوفير خدمات مختلفة، مؤكدا أنه تم توجيه كل طلب إلى الجهة المنوطة به وتحويله إلى الجهة المختصة لبحثها والعمل على حلها وتوفير الحلول والبدائل لها. 

وأكد السيد حسن نائب رئيس المدينة، أن الاجتماع يتم عقده الاثنين من كل أسبوع، وتمكن خلال الشهر الأخير من حل أكثر من 250 مشكلة للمواطنين، وتمكن من التفعيل الكامل لحل المشكلات من خلال المتابعة المستمرة للجهات المختصة المستلمة لطلبات المواطنين، فى إطار تفعيل دور المتابعة والمراقبة فى حل المشكلات للمواطنين والقضاء على التعطيل لمصالحهم . 

 

أحد المواطنين أثناء تقديم الطلب

 

نائب رئيس المدينة يتابع الطلبات من المواطنين

 

 رئيس المدينة يفحص شكوى المواطن

 

 متابعة مشاكل المواطنين

 

استماع إلى مطالبات الأهالى

 

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