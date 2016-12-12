تأجيل دعوى خلع “روبي” لـ 26 ديسمبر



> قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر تأجيل دعوى الخلع المقامة من “رانيا حسين محمد” الشهيرة بـ “روبي” ضد المخرج سامح عبد العزيز إلى جلسة 26 ديسمبر الجارى للإعلان بأمر اﻹحالة.

وكانت الفنانة “روبى” قد أقامت دعوى قضائية تحمل رقم 3136 لسنة 2015، وطالبت فيها بتطليقها من زوجها المخرج سامح عبد العزيز طلقة بائنة للخلع.

وقالت فى دعواها إنها تزوجت من عبد العزيز بموجب عقد شرعى فى سبتمبر 2014 وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه الطفلة “طيبة” ونشبت بينهما خلافات يستحيل معها استمرار العشرة حسب دعواها، وأضافت في دعواها أنها تبغض الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله، وتقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية لكن دون جدوى مما دفعها ﻹقامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها.

يذكر أن الفنانة “روبى” قد تزوجت سريًا من المخرج سامح عبد العزيز المتزوج من الإعلامية داليا فرج ولديه 3 أطفال ودبت الخلافات بينهما ليعلن بعدها انفصالهما ثم عادا مجددًا لتنهى الفنانة زواجها بدعوى خلع.