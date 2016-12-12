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مدير شرطة النقل: "السكة الحديد والمترو " تحت السيطرة وكله تمام

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مدير شرطة النقل: "السكة الحديد والمترو " تحت السيطرة وكله تمام مدير شرطة النقل: "السكة الحديد والمترو " تحت السيطرة وكله تمام

>كتب رضا حبيشى

أكد اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أن مرفقى السكة الحديد والمترو مؤمنان تماما، ويوجد استنفار حالة استعداد قصوى لدى قوات التأمين المنتشرة فى المحطات والقطارات، وتكثيف للتواجد الأمنى بالأخص رجال المباحث والشرطيين السريين.

وأضاف مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه يوجد تكثيف لإجرءات التفتيش على مداخل المحطات من خلال أجهزة الكشف عن المفرقعات، مستطردا: "عاوز الناس تطمئن احنا واخدين إجراءاتنا وكله تمام، والسكة الحديد والمترو خاضعين لتأمين كويس".

ولفت اللواء محمد يوسف إلى خضوع المرفقين للسيطرة التامة من قوات الشرطة، بجانب الاستعانة بأجهزة الكشف عن المفرقعات فى عمليات التفتيش، لافتا إلى وجود تنسيق مع الأجهزة الأمنية المختلفة لتأمين المرفقين.

 

 


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