موجز أخبار مصر الساعة 1.. الرئيس يؤكد: سنجتث جذور الإرهاب

نشر "اليوم السابع" عددا من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها تصريح الرئيس السيسي بضرورة تكثيف الجهود للقبض على منفذى حادث البطرسية، وصرف وزارة التضامن 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد بالحادث ذاته.

وفيما يلى موجزا لأهم اخبار مصر الساعة 1 مساء

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن خطر الإرهاب لا يزال يلقى بظلاله الهدامة، وهو ما يتطلب الاستمرار فى جهود مكافحته بكل قوة وحسم، فضلاً عن تعزيز التكاتف والتضامن ووحدة الصف.

وأشاد الرئيس، خلال الاجتماع الأمني المصغر، بما أظهره الشعب المصري من الوقوف صفاً واحداً فى مواجهة الإرهاب الغاشم، مؤكداً على أن العمليات الإرهابية لن تزيد المصريين إلا إصراراً على اجتثاث جذوره من أرضها المقدسة.

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل سرعة القبض على مرتكبى حادث الكنيسة البطرسية، وتقديمهم إلى العدالة فى أسرع وقت.

وأكد فى اجتماعه الأمنى اليوم الاثنين، أن الدولة عازمة على القصاص لضحايا هذا الحادث المصريين الأبرياء .

أمر المستشار نبيل صادق النائب العام، بإحالة ناسخ المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها، و5 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وأخذ رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016.

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تنتظر انتهاء النيابة العامة من التحقيقات فى حادث التفجير الذى تعرضت له الكنيسة البطرسية بالعباسية، لتحديد التعويضات التى ستصرفها الوزارة لحالات الوفاة والإصابة من التفجير.

دعا البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أثناء كلمته بقداس جنازة ضحايا حادث تفجير الكنيسة البطرسية، بحفظ مصر ووحدة شعبها، قائلا "ليكمل الله حياتنا بكل سلام ويحفظ بلادنا ووحدتنا من كل شر وكل الشعب المصرى".

أكد الدكتور خالد الخطيب رئيس قطاع الرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة، أن جميع المصابين فى حادث الكنيسة البطرسية الإرهابى فى حالة صحية جيدة وسيخرجون من المستشفيات فور تعافيهم.

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الدجوى مدير المرور عن بعض التحويلات المرورية بالمنصة فى محور النصر بمدينة نصر، بسبب تشييع جثامين حادث انفجار كنسية البطرسية، وسط انتشار الخدمات المرورية بالمكان لملاحظة حركة انتشار السيارات.

لم يكن أحد فى حى العباسية يشبه العم "فهيم" فى فرحته، الرجل الذى لا تسعه الأرض كلما نظر فى وجهى ابنتيه الجميلتين، مارينا وفيردينا، فمنذ أن جاءتا هذا العالم وهما تشكلان بسمته وجائزته الأكبر، يكفى أن يطالع وجهيهما لينسى آلامه ومتاعبه، وأن ينفق وقته فى تخطيط مستقبليهما، وأن يخرج للعمل حتى يشتاق لهما، ويعود مسرعًا حتى يستعيد الوطن الذى يسكن عيونهما، والذى يفقده إذا غادرتاه لدراستهما أو حرمه النوم منهما.

فى الساعات الأولى من صباح الأحد، وقع انفجار ضخم داخل مبنى الكنيسة البطرسية بالعباسية، أسفر عن وفاة 25 شخصا وإصابة 50 آخرين وفقاً للأرقام المعلنة حتى الآن، وتوافد رجال الفحص الجنائى إلى موقع الحادث لفحص الآدلة الجنائية، والوقوف على ظروف وملابسات الانفجار، ويعد السؤال الأبرز والمطروح حتى الآن أمام جهات التحقيق، هو كيفية دخول العبوة الناسفة إلى مبنى الكنيسة البطرسية وكيفية تفجيرها؟.

أكد وحيد سعودى، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لطقس غير مستقر اعتبارا من مساء غد الثلاثاء حتى الخميس المقبل.

يشارك الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ووكيلا البرلمان، السيد الشريف، وسليمان وهدان، وعدد من أعضاء المجلس فى صلوات قداس جنازة شهداء تفجير الكنيسة البطرسية، ومن المقرر أن يقام القداس بكنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولى بمدينة نصر، على أن تشيع الجنازة من أمام المنصة بمدينة نصر.

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل سرعة القبض على مرتكبى حادث الكنيسة البطرسية، وتقديمهم إلى العدالة فى أسرع وقت.

وأكد فى اجتماعه الأمنى اليوم الإثنين، أن الدولة عازمة على القصاص لضحايا هذا الحادث المصريين الأبرياء .

قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن ضحايا حادث تفجير الكنيسة البطرسية أنفسهم منطلقة، ويفرحنا كثيرا أنهم انتقلوا فى وقت صلاة، وما أفضل أن ينتقل الإنسان فى أهم لحظة من لحظات الحياة وهو وقت الصلاة.

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الحوت على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أبرزها الغموض.

برج الحوت على الصعيد المهني:

من المتوقع أن تحصل على بعض النصائح من شخص قريب لك فيما يخص حياتك المهنية، هذه النصائح التى سيكون لها انعكاس إيجابى على حياتك المهنية بشكل كبير، كذلك من الضرورى أن تنظر إلى أوضاعك المهنية وتقييمها بشكل صحيح.

طالب البابا تواضروس الثانى شعبه بالصلاة من أجل الوحدة الوطنية مؤكدًا أن مرتكبى الحادث الإرهابى بالكنيسة البطرسية لا ينتمون لمصر ولا تاريخها وحضارتها ونصلى.

وتابع البابا فى عظة جنازة شهداء الكنيسة البطرسية : أتمنى أن تحافظوا على النظام فى الجنازة الشعبية، وتنقلوا صورة حضارية عن مصر وعن تعزية نفوسنا وصبرنا، فيما ودع أهالى شهداء حادث تفجير الكنيسة البطرسية جثامين ذويهم بالزغاريد بعد انتهاء صلوات الجنازة.

شهد محيط كنيسة العذراء بمدينة نصر، تجمع كبير بين عدد من المواطنين لأداء الصلوات على ضحايا تفجير الكنيسة البطرسية أمس الأحد.

ورصدت كاميرا فيديو7 قناة اليوم السابع المصورة، انهيار مواطنة قبطية من البكاء أمام الكنيسة على ضحايا الحادث الأليم.

انتشل خفر السواحل الليبى عددا من الجثث التى جرفتها المياه فى البحر المتوسط، عقب وصولها لشواطئ ليبيا ، فى حين تحفظت القوات الأسبانية على عددا من الأفارقة المهاجرين على متن مركب كانوا فى طريقهم إلى أوروبا .

شهد العالم ،اليوم الأحد، عدداً من الأحداث المهمة والتى كان على رأسها ، مقتل 23 شخصا وإصابة 49 فى تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية و تهريب مئات الدراجات النارية إلى غزة عبر الأنفاق ، ومليونية فى كوريا الجنوبية احتفالا بعزل رئيسة البلاد ، الطرق الصوفية فى مصر تحتفل بالمولد النبوى الشريف

شهد محيط المنصة بشارع النصر، بمنطقة مدينة نصر استعدادات أمنية مشددة، وذلك قبل تشييع شهداء الكنيسة البطرسية بالعباسية.