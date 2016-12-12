الرئيس السيسى يشارك بالجنازة الرسمية لشهداء "الكنيسة البطرسية" بعد قليل

كتب محمد الجالى

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الجنازة الرسمية، التى ستقام بمدينة نصر، بعد قليل، لشهداء حادث الكنيسة البطرسية الإرهابى، الذى وقع أمس الأحد، ومن المقرر أن يحضر الجنازة البابا تواضروس، وكبار رجال الدولة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد صباح اليوم اجتماعاً حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بالإضافة إلى مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ورئيس هيئة الأمن القومي، ورئيس جهاز الأمن الوطني، وذلك لمتابعة الموقف الأمنى فى ضوء الحادث الإرهابى الغاشم الذى استهدف أمس الكنيسة البطرسية بالعباسية.

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تلقي خلال الاجتماع تقريراً حول ملابسات الحادث الإرهابى، وما توصلت إليه الأجهزة الأمنية من أدلة من واقع معاينة موقع الحادث، وما تقوم به من جهود في سبيل الوصول إلى مرتكبيه.

وأكد الرئيس في هذا الإطار، على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل سرعة القبض على مرتكبي الحادث وتقديمهم إلى العدالة في أسرع وقت، مؤكداً على أن الدولة عازمة على القصاص لضحايا هذا الحادث من المصريين الأبرياء.