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جثامين شهداء الكنيسة البطرسية تصل ساحة النصب التذكارى للجندى المجهول

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جثامين شهداء الكنيسة البطرسية تصل ساحة النصب التذكارى للجندى المجهول جثامين شهداء الكنيسة البطرسية تصل ساحة النصب التذكارى للجندى المجهول

>أ ش أ - تصوير حسين طلال وعمرو مصطفى ووكالات

وصلت جثامين شهداء حادث الكنيسة البطرسية بالعباسية إلى ساحة النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر، تمهيدا لتشييعها في جنازة رسمية .

ووصلت برفقة الجثامين التي أقلتها سيارات الإسعاف، حافلات تابعة للقوات المسلحة، تقل أسر الشهداء وأساقفة وكهنة الكنيسة للمشاركة في الجنازة.

وتجمع عشرات المواطنين من المسلمين والمسيحيين بالقرب من مكان تشييع الجنازة، مرددين هتافات منددة بالحادث الإرهابي وتطالب بسرعة القصاص من الجناة.

 

 

 

 


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