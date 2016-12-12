عميد طب عين شمس: 14حالة بالرعاية المركزة من "مصابى البطرسية"

كتبت آية دعبس

قال الدكتور محمود المتينى، عميد كلية الطب جامعة عين شمس، إن المستشفى تلقت الحالات أمس 54 حالة فى أول ساعة، بعد تفجيرات الكنيسة البطرسية، مشيرا إلى وجود 14 حالة بالرعاية المركزة من بينهم 4 حالات حرجه، لافتا إلى وجود طفلة بالعناية تم إجراء جراحة لاستئصال جزئى للطحال، وحالتها أصبحت مستقرة الآن.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن هناك 16 حالة خرجوا من المستشفى بشكل فورى، و3 تم تحويلهم لمستشفى الجلاء العسكرى، بجانب 35 حالة أخرى من بينهم 16 وفاة مباشرة، و14 حالة تم إجراء عمليات جراحية لهم بشكل فورى، و5 حالات بعد عدة إجراءات لإعدادهم للجراحة.