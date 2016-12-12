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وزارة التربية والتعليم | رسمياً أجازة نصف العام 2016-2017 فى مصر، ونهاية الأجازة وبداية الفصل الدراسي الثاني

  • مصر
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رسمياً أعلن وزارة التربية والتعليم عن مواعيد أجازة نصف العام الدراسي 2016-2017، في محافظات جمهورية العربية بعد ما تم نشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول في جميع صفوف المراحل التعليمية بالمدارس والجامعات.


وزارة التربية والتعليم تعلن موعد أجازة نصف العام

وقد قمنا من خلال متابعة موقع وزارة التربية والتعليم أول بأول، وجميع أخبار التعليم بدأً من مرحلة امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي سوف تبدأ خلال أيام قليلة، سنعرض عليكم مواعيد أجازة نصف العام الرسمية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم لجميع الطلاب عقب الانتهاء من جميع الامتحانات.

بداية أجازة نصف العام 2016-2017

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات الفصل الدراسي الأول سوف تبدأ من يوم 14/1/2017 وستسمر لمدة أسبوعين كاملين لجميع المراحل التعليم الدراسية، ثم تبدأ الأجازة أخر يوم امتحانات الفصل الدراسي الأول 2016-2017، اليوم الأول السبت الموافق 28 يناير 2017 وتستمر أجازة منتصف العام لمدة 15 يوم.

نهاية الأجازة وبدء الدراسة الفصل الدراسي الثاني

وسوف تنتهي أجازة منتصف العام في منتصف شهر فبراير يوم السبت 14/2/2017 حيث أن الدراسة للفصل الثاني ستبدأ مرة أخرى يوم الأحد 15/2/2016.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2016-2017
قرار وزارة التربية والتعليم

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنها ملتزمة بجميع مواعيد الامتحانات، ومواعيد الأجازات الرسمية لجميع مراحل التعليم الدراسية وأنه لا يوجد أي نية في تأجيل بالمواعيد التي حددها الوزارة.

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مدير عام الموقع

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