تركيا تضرب أهدافا كردية فى شمال العراق

ضربت تركيا أهدافا للمتمردين الأكراد فى شمال العراق بعد اقل من 24 ساعة على الاعتداءين اللذين تبنتهما مجموعة متطرفة كردية واسفرا عن 44 قتيلا فى اسطنبول كما افادت وسائل إعلام تركية.

وأعلن الجيش التركى أنه ضرب “عناصر منظمة ارهابية انفصالية” فى إشارة الى حزب العمال الكردستانى فى منطقة الزاب بشمال العراق ودمر مقرها وكذلك ملاجىء ومواقع مسلحة، بحسب ما افادت وكالة دوغان.

ومساء السبت انفجرت سيارة بالقرب من ملعب فريق كرة القدم بشيكتاش فى اسطنبول وبعد دقيقة فجر رجل نفسه قرب مجموعة من الشرطيين فى متنزه مجاور. وتبنت مجموعة صقور حرية كردستان المتشددة القريبة من حزب العمال الكردستانى الاعتداءين.

ومنذ 24 اغسطس تخوض تركيا عملية “درع الفرات” فى شمال سوريا مستهدفة الفصائل الكردية من وحدات حماية الشعب الكردى، حليفة الولايات المتحدة فى المعركة ضد تنظيم داعش.

وحزب العمال الكردستانى المصنف “منظمة إرهابية” من قبل تركيا والاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة، له قواعد خلفية فى جبال قنديل فى شمال العراق.