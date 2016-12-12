القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلى وبرشلونة غداً الثلاثاء 13-12-2016 وموعد المباراة بين البطل السعودى والاسبانى

شيماء مصطفى

ما هى القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وبرشلونة الثلاثاء 13 ديسمبر 2016 وهل هناك قناة مفتوحة تذيع مباراة الاهلى والبرشا التى تقام فى قطر وما هو موعد وتوقيت المباراة بين البطلين السعودى والاسبانى كلها اسئلة تشغل تفكير مشجع كرة القدم السعودى والخليجى والعربى سنجيب عنها الان ، بالفعل هناك قناة مفتوحة ستذيع مباراة الاهلى السعودى وبرشلونة الابانى الى جانب القنوات الاخرى المشفرة الناقلة للمباراة ، تلك المباراة الهامة ستكون على كأس الخطوط الجوية القطرية 2016 Qatar Airways cup والشركة هى الراعية لكلا الناديين.

مباراة الاهلى وبرشلونة ستقام على ملعب ثانى بن جاسم بنادى الغرافة فى قطر ووصلت بعثة برشلونة الى هناك بالفعل بكامل النجوم كما وصلت بعثة الاهلى الى مطار الدوحة قادمة من مطار جدة على الخطوط الجوية القطرية يوم الاحد واقام النادى الاهلى القطرى حفل عشاء لشقيقه الاهلى السعودى ، هذا ويشارك فى مباراة الاهلى وبرشلونة صانع العاب منتخب الامارات ونادى العين عمر عبد الرحمن افضل لاعب فى اسيا حيث سيكون صانع العاب الاهلى فى تلك المواجهه المرتقبة.

لقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلى وبرشلونة

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلى السعودى وبرشلونة ستكون القناة السعودية الرياضية الاولى وسيكون المعلق على المباراة الكابتن عامر عبدالله وستقدم القناة ستوديو تحلليى للمباراة بمشاركة نجوم كرة القدم فى السعودية ، حكم المباراة واللقاء سيكون الدولى القطرى فهد جابر المرى والذى يعتبر واحد من افضل حكام اسيا الان ، من الجدير بالذكر ان ملعب المباراة سيكون كامل العدد بعد نفاذ تذاكر المباراة ، وشهدت الدوحة الان اقبال كبير من السائحين من السعودية وباقى دول الخليج لمشاهدة المباراة ورفع هذا الاقبال على الاشغالات الفندقية ورفع الطلب على استئجار الشقق الفندقية فى الدوحة.

الى جانب القناة السعودية الرياضية الاولى المفتوحة تذيع مباراة الاهلى وبرشلونة فى قطر قناة بى ان سبورت الاولى مع المعلق الرياضى فهد العتيبى ، وتذيع المباراة قناة الكاس الاولى مع المعلق الرياضى خليل البلوشى والمعلق عبدالله الحربى ، موعد مباراة الاهلى وبرشلونة الثلاثاء 13-12-2016 فى الاوقات التالية :

الساعة 7 مساء بتوقيت الدوحة والسعودية.

الساعة 8 مساء بتوقيت دبى.

الساعة 6 مساء بتوقيت مصر .

كم تتوقع نتيجة مباراة الاهلى وبرشلونة؟.

شبكةعيونالإخبارية

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