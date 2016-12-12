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بالفيديو ||أكثر من مليوني مشاهدة لمنزل ايمي سمير غانم وحسن الرداد..ما رأيكم في ذوقهما

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بالفيديو ||أكثر من مليوني مشاهدة لمنزل ايمي سمير غانم وحسن الرداد..ما رأيكم في ذوقهما بالفيديو ||أكثر من مليوني مشاهدة لمنزل ايمي سمير غانم وحسن الرداد..ما رأيكم في ذوقهما

بعد الضجة التي أحدثها حفل زفاف ايمي سمير غانم وحسن الرداد الذي أُقيم بالجونة في شهر نوفمبر الماضي ، وبعد أن سافر العروسان لقضاء شهر العسل الخاص بهم في مجموعة من الدول الأوروبية المختلفة كما تناقلت بعض الصحف، يأتي الآن تناقله بكثره مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، ومستخدمي قنوات اليوتيوب.

والمنزل الذي عُرض في الفيديو عبارة عن فيلا صغيرة تتكون من طابقين وبجوارها حمام سباحة ، وبها الكثير من مظاهر الأناقة والجمال، والأثاث المميز، ولكن رغم انتشار الفيديو بتلك الطريقة وتناقله الكثير من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، إلا أنه لم يتم التأكد من صحة ما إذا كان فعلاً هذا منزل حسن الرداد وايمي سمير غانم أو لا.


فيديو منزل ايمي سمير غانم وحسن الرداد

حيث انتشر فيديو وقيل عنه أنه منزل الزوجية الذي سيجمع ايمي سمير غانم وحسن الرداد ، وقد نال ذلك الفيديو على أكثر من 2 مليون مشاهد، والفيديو عبارة عن مجموعة من الصور التفصيلية قيل أنه منزل حسن الرداد وايمي سمير غانم كما ذكرنا سابقاً.

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