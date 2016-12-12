بالصور.. رئيس مدينة بركة السبع يتابع تأمين كنيسة مارى جرجس

المنوفية – محمود شاكر

تفقد المهندس هشام بيومى رئيس مركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية وعدد من القيادات الأمنية، اليوم، كنيسة مارى جرجس للوقوف على التأمين الكامل لها وتقديم واجب العزاء فى ضحايا الكنيسة البطرسية بالعباسية.

وفى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أكد بيومى أنه اجرى زيارة تفقدية اليوم للوقوف على مدى التأمين للكنيسة والوقوف على اى جوانب من القصور لمعالجتها والتأمين الكامل لها، لمنع اى محاولات للعنف او التخريب وتحقيق اعلى معدلات من التأمين.

وأوضح بيومى أن مأمور مركز بركة والسبع رافقة خلال الزيارة لمتابعة الجانب الامنى الكامل للكنيسة وتحقيق اعلى قدر من التأمين لها وللاخوة المسيحيين، لافتا الى أن التأمين مسئولية الجميع، مقدما العزاء الى الكنيسة فى ضحايا الكنيسة البطرسية وان يتغمدهم الله بالرحمة .

وأكد بيومى أن المسلمين والمسيحيين نسيج واحد، مشيراً إلى أن ما يحدث من محاولات تفتيت اللحمة الوطنية لن تنجح وسيكتب لها النهاية .