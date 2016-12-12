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الفوتوشوب يفضح هوس النجمات بالخصر الرفيع

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الإثنين 12-12-2016 19:33

توحدت مقاييس الجمال إلى درجة أصبحت النجمات والنساء متشابهات. فإذا لم يكن المعيار الجمالي متوفراً في الواقع يحاولن تحقيقه بالفوتوشوب من خلال التعديل بالصور.
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معايير السيدة الجميلة:
خصر نحيف، شفاه كبيرة، ملونة، وجه منحوت،بشرة لامعة، حواجب متساوية، صدر كبير، مؤخرة ممتلئة. كل هذه المفاهيم وحّدت الجمال وإذا فقدت السيدة أحد هذه المقومات أُبعدت عن عرش الجمال، ولا سيما في عالم الفن والمشاهير وصور انستقرام.
لكن هذه الفكرة خاطئة لأن الجمال نسبي والإنسان فريد من نوعه وكل امرأة لها ميزة تجعلها مختلفة عن الأخرى. من هنا، ننصحك أن تبتعدي سيدتي عن تقليد النجمات؛ لأنهن أيضاً يلجأن إلى الفوتوشوب لتغيير شكلهن.
وبعد أن انتشر فوتوشوب الوجه لتوحيد لونه وإزالة كل شوائب البشرة إلى جانب المكياج للحصول على صورة مشرقة،بات الهدف من الفوتوشوب يشمل ملامح الجسم من تكبير الصدر إلى نفخ المؤخرة، لتحصل النجمة على كل ما تريد في الصورة من دون عمليات تجميل.
إلا أن هوس الرشاقة والخصر الرفيع حوّل الفوتوشوب إلى فضيحة تشويه لشكل النجمات ولخلفية الصورة. حتى أن بعض الصور تثبت اعوجاج الباب، أو الأثاث خلف كل نجمة أو حتى تغيراً بالشكل الطبيعي لمفاصل وعظام الجسم، ولا سيما في صور شذى حسون، شمس، نوال الزغبي...
تابعي أجدد صور النجمات بالخصر الرفيع واكتشفي من هي التي لجأت إلى الفوتوشوب لتنحيفه.

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سيدتي

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