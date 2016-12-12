الزبدة، الطحين، البيض... لصنع مستحضرات التجميل في المنزل

قد تعانين من الكثير من مشاكل البشرة كالبثور والحبوب وبعض التجاعيد المبكرة، وبالتأكيد يرجع هذا الأمر في المقام الأول إلى استخدام منتجات المكياج المليئة بالمواد الكيميائية التي تؤثر بالسلب على بشرتك.

فلماذا لا تبدئين من اليوم بالقيام ببعض التجارب الممتعة مع صديقاتك لصنع القليل من مستحضرات التجميل الطبيعية في المنزل؟ أعتقد أنها ستكون فريدة ومميزة، فضلاً عن حصولك على منتج طبيعي وصحي وخالٍ من المواد الكيميائية الضارة.

إليك خطوات "سيِّدتي نت" لصنع المكياج الطبيعي في المنزل:



•كريم الأساس:

1.لصنع كريم الأساس، قوميبمزج ربع كوب من الطحين الأبيض مع ربع ملعقة من جوزة الطيبوربع ملعقة من الزنجبيل و4ملاعق من مسحوق الكاكاو وملعقة صغيرة من القرفة و10 قطرات من فيتامين (A)و10 قطرات من زيت اللافندر وملعقة من طين البنتونيت.

2.استمري في التقليب حتى تحصلي على مزيج متكامل كالعجينة اللينة.

3.احفظي المزيج في علبة مكياج قديمة ونظيفة.

•كريم الإخفاء:

1.قومي بطحن حجر البلق، وضعيه في كيس من البلاستيك، واتركيه لمدة ربع ساعة.

2.أضيفيإليه ملعقتين من كريم الأساس الذي قمتِ بتصنيعه.

3.ابدئي بتحريك المزيج جيداً حتى يتماسك بشكل كامل.

4.ضعيه في علبة مكياج قديمة ونظيفة، وبذلك سيصبح لديك كريم إخفاء رائع لعيوب الوجه.

•أحمر الخدود:

1.قومي بطحن ملعقة من الورد.

2.أضيفيإليها ملعقتين من ساق الحمام.

3.اخلطي المكونات معاً بالقليل من الماء حتى تمتزج.

4.ضعي المزيج في وعاء، واتركيه حتى يتماسك.

•أحمر الشفاه:

1.قومي بإذابة ملعقة صغيرة من زبدة الشياوملعقة من شمع العسل وملعقة من زيت اللوز أو زيت الزيتون في حمام مائي.

2.قومي باختيار اللون الذي تفضلينه، فإذا كنت تفضلين اللون الأحمر،ضعي جذور الشمندر أو البنجر، وإذا كنت تريدين اللون البني، فضعي بودرة الكاكاو أو القرفة الناعمة.

3.امزجي اللون جيداً مع الخليط السابق، ثم اتركيه ليجمد أو ضعيه في وعاء أحمر شفاه قديم.