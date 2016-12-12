وزير السياحة الجزائري يغادر القاهرة بعد لقاء يحيي راشد

غادر مطار القاهرة الدولي عبد الوهاب نوري وزير السياحة الجزائري ،عقب زيارة لمصر استغرقت عدة أيام ألتقي خلالها نظيره يحيى راشد حيث بحثا سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين.

وقد صرح عبد الوهاب نور وزير الهيئة العمرانية والسياحية والصناعية بالجزائر، إن مصر تعتبر وجهة سياحية عالمية بامتياز لما لها من رصيد تاريخي وحضارى كبير، اكتسبت تجربة مهارات لا يستهان بها فى هذا الميدان , ونأمل أن نستفيد من هذه الخبرة من خلال دفع الشراكة بما يرجع بالنفع والفائدة على البلدين الشقيقين.

وأكد راشد خلال لقاءه نظيره الجزائري علي أهمية السياحة الجزائرية بالنسبة لمصر، لافتًا إلى أن الربع الأخير من الشهر الجارى يشهد زيارة من ممثلى القطاع السياحى المصرى الخاص إلى الجزائر , بهدف التشاور والتباحث مع شركات السياحة العاملة فى السوق الجزائرى لتعزيز حركة السياحة الوافدة .

وشدد الوزير على ضرورة تسهيل منح التأشيرات بما يٌشكل دفعة للحركة السياحية الوافدة ، مؤكداً أهمية الدعاية السياحية لمصر بالجزائر , وأن يتم تضمين التلفزيون الجزائرى الرسمى ضمن حملة الدعاية المرتقبة .