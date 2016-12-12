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جامعة أسيوط تبحث سبل التعاون مع جامعة العلوم التطبيقية بمملكة البحرين

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جامعة أسيوط تبحث سبل التعاون مع جامعة العلوم التطبيقية بمملكة البحرين جامعة أسيوط تبحث سبل التعاون مع جامعة العلوم التطبيقية بمملكة البحرين

>أسيوط - هيثم البدرى

أوفد الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط الدكتور شحاتة غريب شلقامى مستشار شئون الجامعات العربية للقيام بزيارة إلى مملكة البحرين العربية، لبحث سبل توطيد العلاقات وبناء أواصر للتعاون والعمل المشترك.

وقال الدكتور شحاتة غريب فى بيان اليوم، إن الزيارة تضمنت زيارة إلى جامعة العلوم التطبيقية بمملكة البحرين، وعقد إجتماعاً مطولاً مع الدكتور وهيب الخاجة رئيس أمناء الجامعة والدكتور غسان عواد رئيس الجامعة لمناقشة أسس وآليات التعاون بين الجامعتين وكيفية توطيد أواصر التعاون فى المجالات العلمية والبحثية والبرامج المشتركة.

 


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