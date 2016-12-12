تغيب تلاميذ مدرسة عن اليوم الدراسى بعد إصابة تلميذ بـ"السحائى " فى الخارجة

الوادى الجديد _ ماهر أبو نور

منع أولياء أمور ابنائهم من الانتظام فى اليوم الدراسي بمدرسة اللغات التجريبية المتميزة بمدينة الخارجة بالوادى الجديد بعد اكتشاف إصابة أحد التلاميذ بمرض الالتهاب الكبدى السحائى بالصدفة.

وارتفعت درجة حرارة الطالب لفترة طويلة وتم نقله الى المستشفى الجامعى بأسيوط حتى استقرت حالته وهو ما دفع اولياء امور إلى منع ابنائهم من الذهاب الى المدرسة خوفا من وجود تلاميذ مصابين بالمرض .

ورفعت مديرية التربية والتعليم ومديرية الشئون الصحية حالة الطوارىء القصوى وتم تشكيل لجنة بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية، حيث تم اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية تضمنت تواجد مراقب صحي مع طبيب من الطب الوقائي وصحة البيئة وتم غسل المدرسة ورشها وتعقيمها.

وأكد الدكتور محمد موسى عدم ظهور أية أعراض لحالات مشابهة حيث تم تشكيل فريق من المديرية يتضمن مدير الطب الوقائي ومدير صحة البيئة ومسئول التأمين الصحي ومسئول التمريض ومراقبين صحيين للكشف على الطلبة المخالطين للتلميذ وقياس درجة حرارتهم لمتابعتهم كما تم صباح اليوم تطعيم جميع التلاميذ الذين خالطوا الحالة بجرعة "الريسان بيسين" المستخدم في علاج التهاب الكبد السحائي وسوف يتم التأكد مرة أخرى من نظافة الفصول وتهويتها ورشها بالمطهرات، مشيرا إلى أنه سيتم إيفاد طبيب مقيم بالمدرسة ومعه زائرة صحية لمتابعة حالة التلاميذ لمدة 21 يوما.

جدير بالذكر أن لجنة من قسم الامومة والطفولة بالمحافظة اعدت تقرير عن مدرسة اللغات التجريبية المتميزة والذى تضمن عدد كبير من السلبيات من اهمها انتشار القمامة والمخلفات فى محيط المدرسة وداخلها بالاضافة الى وجود عدة نقاط تهدد حياه التلاميذ تم رصدها فى التقرير والتنبيه على ادارة المدرسة بمراعاتها وخاصة بعد ان تعرض احد تلاميذها لاصابات بجروح فى الرأس وتم نقله الى مستشفى الخارجة واجراء عمليه خياطة فى الجبهة .